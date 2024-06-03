В Германии начались одни из крупнейших в Европе учений НАТО по совместным воздушным операциям

В Германии с понедельника, 3 июня, начались одни из крупнейших в Европе учений НАТО по совместным воздушным операциям, в которых будут участвовать около 60 истребителей и других боевых самолетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Около 1100 военнослужащих из 11 стран НАТО, а также с Австрии и Швейцарии участвуют в маневрах Tiger meet ("Встреча тигров") на аэродроме Шлезвиг-Ягель, в северной немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн.

Учения продлятся до 14 июня.

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По словам представителей немецкой армии, эти учения направлены на усиление сотрудничества со странами-партнерами и обмен авиационным и техническим опытом.

Представители Бундесвера рассказали, что каждый день страна, принимающая учения, разрабатывает вымышленный сценарий, который становится все сложнее по мере продвижения учений.

Эти учения являются одними из крупнейших учений по совместным воздушным операциям в Европе и предлагают особенно ценный опыт для экипажей, которые принимают в них участие, добавили в сухопутных войсках.

Напомним, в пятницу, 31 мая, завершились военные учения НАТО Steadfast Defender 2024, которые стали крупнейшими со времен холодной войны.

Кроме того, с апреля масштабные учения проходили в Литве. В их рамках в отдельных районах Вильнюса и Каунаса объявляли "учебный" комендантский час, во время которого разворачивали реальные блокпосты с проверками, однако запрета на передвижение граждан не было.