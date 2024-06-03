Кулеба розповів про дії РФ з підриву Саміту миру

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав три види зусиль РФ, спрямованих на підрив проведення Саміту миру у Швейцарії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав на пресконференції з главою МЗС Естонії Маргусом Тсахкною у Києві.

Кулеба зазначив, що чим сильнішою є протидія, тим вагомішою є ініціатива. "Якби Саміт миру був прохідною подією, напевно, ми б не бачили такої системної роботи по всьому світу з підриву його проведення", – сказав він.

За його словами, докладаються зусилля трьох видів.

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"Перший вид – це дискредитація Саміту миру. Розсилаються листи, робляться публічні заяви, відбуваються закриті зустрічі, де намагається Російська Федерація довести країнам, що це взагалі ні про що, незрозуміло для кого, це все не має жодного значення", – зазначив Кулеба.

Другий вид зусиль – спроби переконати окремі країни не брати участі у саміті взагалі.

"Але більше ста країн вже підтвердили свою участь, тому ви можете бачити, що ці зусилля є неефективними", – зазначив міністр.

"Третій вид підривної діяльності, яка ведеться, – це намагання переконати ті країни, які вже підтвердили свою участь і не відмовляються від неї, приїхати на саміт на максимально низькому рівні", – продовжив Кулеба.

Він зазначив, що дії з підриву саміту є системними і безпрецедентно масштабними. Найбільш активно така підривна робота ведеться в Азії, Африці і Латинській Америці.

"Наразі ведеться активна дипломатична робота з усіх боків, але на цьому етапі перемагає все-таки Україна", – додав міністр.

Нагадаємо, у п'ятницю Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Глобальний саміт миру у Швейцарії не відповідає всім критеріям, які для подібних майданчиків висуває Пекін, через що він там "навряд чи" буде представлений.

У неділю український президент Зеленський звинуватив Китай у підтримці зусиль, спрямованих на те, щоб утримати лідерів від участі в саміті.

У відповідь в Китаї заявили, що ніколи не "роздмухували вогонь і не підживлювали полум'я" російсько-української війни.