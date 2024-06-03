Китай відреагував на звинувачення Зеленського щодо Саміту миру

В Китаї заявили, що Пекін ніколи не "роздмухував вогонь і не підживлював полум'я" російсько-української війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Країна вважає, що всі зусилля, спрямовані на підтримку мирних заходів у російсько-українській війні, повинні бути визнані, заявив речник МЗС Мао Нін, відповідаючи на питання про майбутній саміт у Швейцарії в середині червня.

Зауваження пролунали після звинувачень президента України Володимира Зеленського в тому, що Росія і Китай намагаються послабити запланований ним глобальний Саміт миру.

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У неділю Зеленський звинуватив Китай у підтримці зусиль, спрямованих на те, щоб утримати лідерів від участі в саміті.

"Росія, використовуючи китайський вплив у регіоні, використовуючи також китайських дипломатів, робить все, щоб зірвати мирний саміт", – сказав він.

"На жаль, це прикро, що така велика незалежна потужна країна, як Китай, є інструментом в руках Путіна", додав Зеленський.

Китай надає великого значення відносинам з Україною і залишається її найбільшим торговельним партнером, заявив Мао в понеділок, додавши, що позиція Китаю щодо мирної конференції є дуже "відкритою і прозорою". "Ми віримо, що зможемо отримати розуміння і підтримку всіх сторін", – сказав Мао.

Нагадаємо, у п'ятницю Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Глобальний саміт миру у Швейцарії не відповідає всім критеріям, які для подібних майданчиків висуває Пекін, через що він там "навряд чи" буде представлений.

Як відомо, Китай має тісні зв'язки з Росією і утримується від критики її вторгнення в Україну. Західні уряди неодноразово звинувачували китайський уряд в наданні РФ допомоги для ведення війни. Водночас Пекін пропонував свою допомогу у мирному врегулюванні.

Нещодавно Зеленський закликав лідерів країн, зокрема, Китаю та США взяти участь у заході.