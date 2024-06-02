Зеленський: Китай допомагає РФ тиснути на інші країни, щоб вони не брали участь у Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський звинувачує Китай у тиску на інші країни для того, щоб вони не брали участь у майбутньому Саміті миру.

Про це він сказав на пресконференції в межах оборонному форуму Shangri-La в Сінгапурі, його цитує AP, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, цими діями Китай допомагає зусиллям РФ у зриві заходу у Швейцарії.

"Росія, використовуючи китайський вплив у регіоні, використовуючи також китайських дипломатів, робить все, щоб зірвати мирний саміт", – сказав він.

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"На жаль, це прикро, що така велика незалежна потужна країна, як Китай, є інструментом в руках Путіна", додав Зеленський.

Нагадаємо, у п'ятницю Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Глобальний саміт миру у Швейцарії не відповідає всім критеріям, які для подібних майданчиків висуває Пекін, через що він там "навряд чи" буде представлений.

Як відомо, Китай має тісні зв'язки з Росією і утримується від критики її вторгнення в Україну. Західні уряди неодноразово звинувачували китайський уряд в наданні РФ допомоги для ведення війни. Водночас Пекін пропонував свою допомогу у мирному врегулюванні.

Нещодавно Зеленський закликав лідерів країн, зокрема, Китаю та США взяти участь у заході.