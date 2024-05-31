У Китаї сказали, що "навряд чи" приїдуть на саміт миру у Швейцарії

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Глобальний саміт миру у Швейцарії не відповідає всім критеріям, які для подібних майданчиків висуває Пекін, через що він там "навряд чи" буде представлений.

Таке на брифінгу 31 травня заявила речниця китайського МЗС Мао Нін, повідомляє "Європейська правда".

За словами Мао, мирні конференції стосовно вторгнення Росії в Україну повинні, на думку Китаю, відповідати "трьом важливим елементам: визнання з боку Росії та України, рівноправна участь усіх сторін і чесне обговорення всіх мирних планів".

"В іншому випадку мирна конференція навряд чи зможе відіграти суттєву роль у відновленні миру", – додала вона.

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Речниця МЗС Китаю заявила, що з огляду на публічну інформацію "не схоже, що три елементи, запропоновані Китаєм, будуть виконані", тож Пекін "навряд чи зможе взяти участь у зустрічі, і ми поінформували відповідні сторони про наші міркування і занепокоєння".

Про відмову китайського представника приїхати на саміт у Швейцарії раніше повідомило Reuters із посиланням на джерела.

Як відомо, Китай має тісні зв'язки з Росією і утримується від критики її вторгнення в Україну. Західні уряди неодноразово звинувачували китайський уряд в наданні РФ допомоги для ведення війни. Водночас Пекін пропонував свою допомогу у мирному врегулюванні.

Агентство Bloomberg раніше повідомляло, що від Китаю на Саміті миру може бути присутнім лише високопоставлений державний службовець.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн, зокрема, Китаю та США взяти участь у заході.