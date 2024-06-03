Кулеба рассказал о действиях РФ по подрыву Саммита мира

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал три вида усилий РФ, направленных на подрыв проведения Саммита мира в Швейцарии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал на пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Тсахкной в Киеве.

Кулеба отметил, что чем сильнее противодействие, тем весомее инициатива. "Если бы Саммит мира был проходным событием, наверное, мы бы не видели такой системной работы по всему миру по подрыву его проведения", – сказал он.

По его словам, прилагаются усилия трех видов.

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"Первый вид – это дискредитация Саммита мира. Рассылаются письма, делаются публичные заявления, происходят закрытые встречи, где Российская Федерация пытается доказать странам, что это вообще ни о чем, непонятно для кого, это все не имеет никакого значения", – отметил Кулеба.

Второй вид усилий – попытки убедить отдельные страны не участвовать в саммите вообще.

"Но более ста стран уже подтвердили свое участие, поэтому вы можете видеть, что эти усилия являются неэффективными", – отметил министр.

"Третий вид подрывной деятельности, которая ведется, – это попытка убедить те страны, которые уже подтвердили свое участие и не отказываются от него, приехать на саммит на максимально низком уровне", – продолжил Кулеба.

Он отметил, что действия по подрыву саммита являются системными и беспрецедентно масштабными. Наиболее активно такая подрывная работа ведется в Азии, Африке и Латинской Америке.

"Сейчас ведется активная дипломатическая работа со всех сторон, но на этом этапе побеждает все-таки Украина", – добавил министр.

Напомним, в пятницу Министерство иностранных дел Китая заявило, что Глобальный саммит мира в Швейцарии не соответствует всем критериям, которые для подобных площадок выдвигает Пекин, из-за чего он там "вряд ли" будет представлен.

В воскресенье украинский президент Зеленский обвинил Китай в поддержке усилий, направленных на то, чтобы удержать лидеров от участия в саммите.

В ответ в Китае заявили, что никогда не "раздували огонь и не подпитывали пламя" российско-украинской войны.