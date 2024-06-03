Росія оголосила про нові санкції проти низки британських діячів

Міністерство закордонних справ Росії додало низку представників британського політичного істеблішменту, журналістів та експертів до списку осіб, яким заборонено в'їзд до Росії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні МЗС РФ.

Відомство заявило, що рішення ухвалене через "ворожі дії британської сторони".

Під санкції потрапили місцеві політики, відповідальні за формулювання та реалізацію "антиросійського курсу Лондона", "викриті на брехні та русофобії журналісти", а також експерти, які висвітлюють у негативному ключі важливі суспільно-політичні події в РФ.

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"Провокаційна антиросійська риторика британських офіційних осіб і практичні кроки Лондона щодо подальшого військового освоєння України свідчать про неослабну налаштованість керівництва Великої Британії на продовження жорсткого системного протистояння з нашою країною.

При цьому, як і раніше, провідну роль у насадженні русофобії та поширенні дезінформації про Росію відіграють ЗМІ Великої Британії, які працюють за вказівкою влади", – йдеться у заяві МЗС РФ.

У заяві міністерства йдеться також про те, що воно закликало Лондон відмовитися від підтримки України.

У квітні 2022 року Москва запровадила санкції проти 287 депутатів британського парламенту, заборонивши їм в'їзд до країни, у відповідь на санкції, запроваджені Великою Британією після повномасштабного вторгнення Росії в лютому того ж року, а в серпні 2023 року було оголошено про подальші санкції у відповідь проти британських політиків і журналістів.

Улітку 2023 року Росія обмежила пересування британських дипломатів.

У лютому цього року Міністерство закордонних справ Росії ввело персональні санкції ще проти 18 громадян Великої Британії.