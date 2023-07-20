Росія обмежила пересування британських дипломатів

До МЗС Росії у четвер викликали тимчасового повіреного у справах Великої Британії в Росії, якому повідомили про обмеження пересування співробітників британських дипломатичних місій територією РФ.

Про це у четвер повідомило МЗС РФ на своєму сайті, пише "Європейська правда".

Згідно з заявою, росіяни вводять обмеження у відповідь на "ворожі дії Лондона". Такими діями в РФ назвали нібито перешкоджання "нормальному функціонуванню" російських закордонних установ у Великій Британії.

Відтепер співробітники британських дипмісій будуть зобов'язані повідомляти за п'ять днів про будь-які плани поїздок за межі 120-кілометрової зони. Вимога стосується акредитованого персоналу посольства Великої Британії в Москві за винятком посла, радника-посланника та завідувача консульським відділом, і Генерального консульства в Єкатеринбурзі за винятком генерального консула.

У Москві заявили, що представнику Британії на зустрічі в МЗС також було заявлено про "неприпустимість підтримки терористичних акцій київського режиму".

Незрозуміло, у підтримці яких саме терористичних дій РФ звинувачує Велику Британію.

Нагадаємо, цієї весни у Росії призупинили роботу школи, де вчаться діти дипломатів Британії, Канади і США.



