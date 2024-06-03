Россия объявила о новых санкциях против ряда британских деятелей

Министерство иностранных дел России добавило ряд представителей британского политического истеблишмента, журналистов и экспертов в список лиц, которым запрещен въезд в Россию.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Ведомство заявило, что решение принято из-за "враждебных действий британской стороны".

Под санкции попали местные политики, ответственные за формулирование и реализацию "антироссийского курса Лондона", "уличенные во лжи и русофобии журналисты", а также эксперты, которые освещают в негативном ключе важные общественно-политические события в РФ.

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"Провокационная антироссийская риторика британских официальных лиц и практические шаги Лондона по дальнейшему военному освоению Украины свидетельствуют о неослабевающей настроенности руководства Великобритании на продолжение жесткого системного противостояния с нашей страной.

При этом, как и ранее, ведущую роль в насаждении русофобии и распространении дезинформации о России играют СМИ Великобритании, которые работают по указанию властей", – говорится в заявлении МИД РФ.

В заявлении министерства говорится также о том, что оно призвало Лондон отказаться от поддержки Украины.

В апреле 2022 года Москва ввела санкции против 287 депутатов британского парламента, запретив им въезд в страну, в ответ на санкции, введенные Великобританией после полномасштабного вторжения России в феврале того же года, а в августе 2023 года было объявлено о дальнейших ответных санкциях против британских политиков и журналистов.

Летом 2023 года Россия ограничила передвижение британских дипломатов.

В феврале этого года Министерство иностранных дел России ввело персональные санкции еще против 18 граждан Великобритании.