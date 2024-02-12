РФ заборонила в'їзд 18 британцям за "демонізацію Росії"

Міністерство закордонних справ Росії ввело персональні санкції проти 18 громадян Великої Британії, яким буде заборонено в'їзд на російську територію.

Про це, як пише "Європейська правда", російське відомство повідомило на своєму сайті у понеділок.

Санкції запроваджені "у відповідь на триваючий конфронтаційний курс Лондона, у рамках якого докладаються зусилля з демонізації нашої країни", – заявили в російському міністерстві.

"Змушені констатувати, що русофобськи заряджені британські представники не гребують участю у вирішенні завдань, спрямованих на дискредитацію конституційного ладу і суспільно-політичних процесів у нашій країні", – обурились в МЗС РФ.

У санкційний список, серед інших, потрапили заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Картлідж, заступник начальника Штабу оборони збройних сил Чарльз Волкер, заступниця радника прем'єра Британії з питань національної безпеки Сара Макінтош, командувач підводними силами Саймон Асквіт, голова національних кіберсил Тімоті Девід Ніл-Хоупс, спецпредставник прем'єра з питань Західних Балкан Стюарт Піч.

Під обмеження також потрапили члени палати лордів британського парламенту та вчені – представники кількох університетів.

Нагадаємо, торік улітку Росія обмежила пересування британських дипломатів.

Також у Росії призупинили роботу школи, де вчаться діти дипломатів Британії, Канади і США.