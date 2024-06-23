Зсув ґрунту у Швейцарії: одного з трьох зниклих знайшли мертвим

У Швейцарії одну людину з трьох зниклих внаслідок зсуву ґрунту у південному кантоні знайшли мертвою.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Пошуково-рятувальна операція триває з суботи, коли після сильних злив з грозами у кантоні Граубюнден масштабний зсув ґрунту поглинув три будинки. Одну жінку, що потрапила у завали, врятували.

У зоні зсуву працюють близько 200 рятувальників із собаками та безпілотниками, залучили також армійські гелікоптери. Вночі пошуки призупиняли через сильні дощі.

Реклама:

Вдень у неділю знайшли тіло однієї людини з трьох, які досі вважалися зниклими. За словами керівника пошукової операції Вільяма Клотера, шанси знайти інших двох людей живими невеликі.

"Сьогодні дуже сумний день", – прокоментував член федеральної ради Швейцарії Ігнаціо Кассіс, який приїхав на місце трагедії, щоб висловити солідарність з місцевими мешканцями.

Також через негоду стала повністю недоступною траса A13, що сполучає країну з Італією.

Нагадаємо, в середині місяця в Австрії зсув грунту накрив родину на прогулянці, внаслідок нещасного випадку загинув 5-річний хлопчик.

У Німеччині інтенсивні зливи на початку червня спричинили повені на півдні країни. Внаслідок стихійного лиха загинули шестеро людей, матеріальні збитки можуть сягати 2 млрд євро.