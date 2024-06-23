Сильні дощі у Швейцарії спричинили зсув ґрунту: 3 особи зникли безвісти
Новини — Неділя, 23 червня 2024, 08:54 —
Троє людей зникли безвісти в суботу після того, як сильні грози й зливи на південному сході Швейцарії спричинили зсув ґрунту.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.
За словами місцевої влади, одну жінку витягли живою після того, як її поховав зсув в альпійській долині Мізокс у кантоні Граубюндені. Рятувальна операція трьох інших осіб триває.
Зсув накрив будинки у муніципалітеті Лосталло. Рятувальники проводили пошуки зниклих весь день суботи за допомогою екскаваторів та спеціально навчених пошукових собак.
Представник поліції Вільям Клотер, який очолює рятувальну операцію, повідомив місцевим ЗМІ, що він сподівається знайти трьох зниклих людей живими.
Водночас альпійський курорт Церматт у південному кантоні Вале був відрізаний від зовнішнього світу в п'ятницю та суботу після розливу річки Маттервіспа.
Аварійні служби в кантоні Вале привели в стан підвищеної готовності через рівень води в річці Рона, який досяг свого піку в суботу.
У суботу ж влада евакуювала 230 жителів. Особливо постраждав муніципалітет Шіпіс, розташований на лівому березі Рони.
Напередодні повідомляли про підтоплення у французькій Нормандії та на сході країни після сильних дощів, через що в одному департаменті оголосили ситуацію природної катастрофи.
Раніше буревії з грозами, що накрили Моравсько-Сілезький край Чехії в середу, призвели до смерті однієї людини та знеструмили тисячі користувачів.
Нагадаємо, у Німеччині інтенсивні зливи на початку червня спричинили повені на півдні країни. Внаслідок стихійного лиха загинули шестеро людей, матеріальні збитки можуть сягати 2 млрд євро.