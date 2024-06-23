Сильні дощі у Швейцарії спричинили зсув ґрунту: 3 особи зникли безвісти

Троє людей зникли безвісти в суботу після того, як сильні грози й зливи на південному сході Швейцарії спричинили зсув ґрунту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За словами місцевої влади, одну жінку витягли живою після того, як її поховав зсув в альпійській долині Мізокс у кантоні Граубюндені. Рятувальна операція трьох інших осіб триває.

AP

Зсув накрив будинки у муніципалітеті Лосталло. Рятувальники проводили пошуки зниклих весь день суботи за допомогою екскаваторів та спеціально навчених пошукових собак.

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Представник поліції Вільям Клотер, який очолює рятувальну операцію, повідомив місцевим ЗМІ, що він сподівається знайти трьох зниклих людей живими.

Водночас альпійський курорт Церматт у південному кантоні Вале був відрізаний від зовнішнього світу в п'ятницю та суботу після розливу річки Маттервіспа.

Аварійні служби в кантоні Вале привели в стан підвищеної готовності через рівень води в річці Рона, який досяг свого піку в суботу.

У суботу ж влада евакуювала 230 жителів. Особливо постраждав муніципалітет Шіпіс, розташований на лівому березі Рони.

Напередодні повідомляли про підтоплення у французькій Нормандії та на сході країни після сильних дощів, через що в одному департаменті оголосили ситуацію природної катастрофи.

Раніше буревії з грозами, що накрили Моравсько-Сілезький край Чехії в середу, призвели до смерті однієї людини та знеструмили тисячі користувачів.

Нагадаємо, у Німеччині інтенсивні зливи на початку червня спричинили повені на півдні країни. Внаслідок стихійного лиха загинули шестеро людей, матеріальні збитки можуть сягати 2 млрд євро.