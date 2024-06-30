В разных частях Швейцарии в субботу и воскресенье прошли сильные грозы и наводнения, власти сообщили о первых жертвах непогоды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SRF.

Сильные ливни накрыли прежде всего кантон Тичино на юге Швейцарии, в частности долины Валь-Онсерноне, Валь-Лавиццара и Валь-Маджия.

В последней, по данным спасателей, два человека погибли в результате оползня, еще один человек до сих пор считается пропавшим без вести. Непогода затрудняет спасательные работы, сообщила кантональная полиция Тичино.

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По сообщениям, в некоторых пострадавших районах кантона исчезли электроснабжение и интернет-связь. Федеральные власти Швейцарии повысили уровень опасности для части Тичино из-за непогоды.

В соседнем кантоне Вале, что на юго-западе, река Виспа снова вышла из берегов, но по состоянию на утро воскресенья ситуация несколько успокоилась. Автомагистраль A9 закрыта в двух местах из-за наводнения.

Грозы, начавшиеся на юге Швейцарии в субботу в полдень, принесли рекордное количество осадков. За последние 24 часа в верхней части Валь-Маджия выпало около 200 литров дождя на квадратный метр.

На прошлой неделе ливни накрыли юго-восток Швейцарии, три человека пропали без вести.