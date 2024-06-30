Рютте в останній промові на посаді прем’єра Нідерландів згадав про катастрофу МН17

Голова уряду Нідерландів Марк Рютте в неділю, 30 червня, виголосив останнє звернення на цій посаді, де перерахував свої здобутки та найважливіші події, що випали на його кар’єру як прем’єра з 2010 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

У 12-хвилинній промові Рютте назвав аварію рейсу MH17 у 2014 році "можливо, найбільш масштабною та емоційною подією за весь час мого прем'єрства".

Він пов'язав її з наступним кроком у своїй кар'єрі, восени цього року, коли він вступить на посаду генерального секретаря НАТО.

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"МН17 змінив мій особистий погляд на світ. Я усвідомив, наскільки важливо, щоб наша країна не залишалася наодинці у світі, сповненому неспокою і загроз. Наскільки важливо, щоб наша країна була частиною Європейського Союзу і НАТО", – наголосив Рютте.

Голова нідерландського уряду серед своїх здобутків назвав вихід із економічної кризи 2012-2013 років та подолання пандемії COVID-19.

Наприкінці звернення він закликав співгромадян "наглядати одне за одним". "Я розраховую на вас. Для мене було честю бути вашим прем'єр-міністром. І я робив це з неймовірним задоволенням. Дякую, дякую, дякую", – сказав Рютте насамкінець.

Нагадаємо, 26 червня Північноатлантична рада вирішила призначити Рютте наступним генсеком НАТО. До своїх повноважень Рютте приступить з 1 жовтня, коли закінчується мандат чинного генсека Столтенберга.

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