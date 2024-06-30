Рютте в последней речи на посту премьера Нидерландов вспомнил о катастрофе МН17

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте в воскресенье, 30 июня, произнес последнее обращение на этом посту, где перечислил свои достижения и важнейшие события, выпавшие на его карьеру как премьера с 2010 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

В 12-минутной речи Рютте назвал аварию рейса MH17 в 2014 году "возможно, наиболее масштабным и эмоциональным событием за все время моего премьерства".

Он связал его со следующим шагом в своей карьере, осенью этого года, когда он вступит в должность генерального секретаря НАТО.

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"МН17 изменил мой личный взгляд на мир. Я осознал, насколько важно, чтобы наша страна не оставалась в одиночестве в мире, полном беспокойства и угроз. Насколько важно, чтобы наша страна была частью Европейского Союза и НАТО", – подчеркнул Рютте.

Глава нидерландского правительства среди своих достижений назвал выход из экономического кризиса 2012-2013 годов и преодоление пандемии COVID-19.

В конце обращения он призвал сограждан "присматривать друг за другом". "Я рассчитываю на вас. Для меня было честью быть вашим премьер-министром. И я делал это с невероятным удовольствием. Спасибо, спасибо, спасибо", – сказал Рютте в конце.

Напомним, 26 июня Североатлантический совет решил назначить Рютте следующим генсеком НАТО. К своим полномочиям Рютте приступит с 1 октября, когда заканчивается мандат действующего генсека Столтенберга.

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