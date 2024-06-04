У Грузії стався сильний землетрус

Вночі 4 травня у північній частині Грузії стався сильний як для регіону землетрус, магнітуда поштовхів складала 5,4.

Про це повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда".

За даними Національного центру сейсмічного моніторингу, поштовхи сталися о 02:03. Епіцентрі знаходився у муніципалітеті Оні, магнітуда сягала 5,4.

Повідомлень про масштабні руйнування та загиблих не надходило, проте відомо, що у деяких будинках муніципалітету з’явились тріщини у стінах.

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Місцева влада почала обходити мешканців, щоб з’ясувати збитки.

У гірській частині Грузії нерідко стаються поштовхи магнітудою близько 3 і менше, землетруси магнітудою понад 4 вважаються сильними і доволі рідкісними.

Вдень 3 травня значний землетрус зафіксували біля грецького острова Кітнос, ці поштовхи відчули в Афінах.

У ніч проти 21 травня землетрус магнітудою понад 4 налякав мешканців італійського портового містечка біля Неаполя.