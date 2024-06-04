У Грузії стався сильний землетрус
Вночі 4 травня у північній частині Грузії стався сильний як для регіону землетрус, магнітуда поштовхів складала 5,4.
Про це повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда".
За даними Національного центру сейсмічного моніторингу, поштовхи сталися о 02:03. Епіцентрі знаходився у муніципалітеті Оні, магнітуда сягала 5,4.
Повідомлень про масштабні руйнування та загиблих не надходило, проте відомо, що у деяких будинках муніципалітету з’явились тріщини у стінах.
Місцева влада почала обходити мешканців, щоб з’ясувати збитки.
У гірській частині Грузії нерідко стаються поштовхи магнітудою близько 3 і менше, землетруси магнітудою понад 4 вважаються сильними і доволі рідкісними.
Вдень 3 травня значний землетрус зафіксували біля грецького острова Кітнос, ці поштовхи відчули в Афінах.
У ніч проти 21 травня землетрус магнітудою понад 4 налякав мешканців італійського портового містечка біля Неаполя.