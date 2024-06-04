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В Грузии произошло сильное землетрясение

Новости — Вторник, 4 июня 2024, 11:08 — Мария Емец

Ночью 4 июня в северной части Грузии произошло сильное как для региона землетрясение, магнитуда толчков составляла 5,4.

Об этом сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда".

По данным Национального центра сейсмического мониторинга, толчки произошли в 02:03. Эпицентр находился в муниципалитете Они, магнитуда достигала 5,4.

Сообщений о масштабных разрушениях и погибших не поступало, однако известно, что в некоторых домах муниципалитета появились трещины в стенах.

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Местные власти начали обходить жителей, чтобы выяснить убытки.

В горной части Грузии нередко происходят толчки магнитудой около 3 и меньше, землетрясения магнитудой более 4 считаются сильными и довольно редкими.

Днем 3 июня значительное землетрясение зафиксировали возле греческого острова Китнос, эти толчки ощутили в Афинах.

В ночь на 21 мая землетрясение магнитудой более 4 напугало жителей итальянского портового городка возле Неаполя.

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Грузия стихийные бедствия
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