В Грузии произошло сильное землетрясение

Ночью 4 июня в северной части Грузии произошло сильное как для региона землетрясение, магнитуда толчков составляла 5,4.

Об этом сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда".

По данным Национального центра сейсмического мониторинга, толчки произошли в 02:03. Эпицентр находился в муниципалитете Они, магнитуда достигала 5,4.

Сообщений о масштабных разрушениях и погибших не поступало, однако известно, что в некоторых домах муниципалитета появились трещины в стенах.

Реклама:

Местные власти начали обходить жителей, чтобы выяснить убытки.

В горной части Грузии нередко происходят толчки магнитудой около 3 и меньше, землетрясения магнитудой более 4 считаются сильными и довольно редкими.

Днем 3 июня значительное землетрясение зафиксировали возле греческого острова Китнос, эти толчки ощутили в Афинах.

В ночь на 21 мая землетрясение магнитудой более 4 напугало жителей итальянского портового городка возле Неаполя.