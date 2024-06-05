ЗМІ: У німецькому Мангеймі знову стався напад з ножем – на політика "АдН"

У німецькому місті Мангейм повідомляють про ще один напад з ножем, у вівторок ввечері постраждав політик крайньої правої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Про це повідомляє dpa з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Інцидент нібито стався о 22:45, нападник з ножем завдав поранень політику "АдН", який є кандидатом на місцевих виборах.

Нападника після цього нібито затримали. Про серйозність поранень постраждалого не повідомляють.

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Поліція Мангейма підтвердила, що увечері проводилася якась операція, але не стала надавати будь-яких інших деталей.

Минулого тижня Мангейм також опинився у центрі уваги після того, як озброєний ножем виходець з Афганістану накинувся на ультраправих, які проводили у центрі антиісламський мітинг, і поранив багатьох людей. Постраждалий поліцейський згодом помер у лікарні.

В уряді після того натякнули, що розглядають можливість депортації афганських мігрантів, які становлять загрозу безпеці, назад до рідної країни.