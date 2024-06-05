СМИ: В немецком Мангейме снова произошло нападение с ножом – на политика "АдГ"
В немецком городе Мангейм сообщают об еще одном нападении с ножом, во вторник вечером пострадал политик крайне правой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").
Об этом сообщает dpa со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".
Инцидент якобы произошел в 22:45, нападавший с ножом нанес ранения политику "АдГ", который является кандидатом на местных выборах.
Нападавшего после этого якобы задержали. О серьезности ранений пострадавшего не сообщается.
Полиция Мангейма подтвердила, что вечером проводилась какая-то операция, но не стала давать каких-либо других деталей.
На прошлой неделе Мангейм также оказался в центре внимания после того, как вооруженный ножом выходец из Афганистана набросился на ультраправых, проводивших в центре антиисламский митинг, и ранил многих людей. Пострадавший полицейский впоследствии умер в больнице.
В правительстве после того намекнули, что рассматривают возможность депортации афганских мигрантов, представляющих угрозу безопасности, обратно на родину.