В немецком городе Мангейм сообщают об еще одном нападении с ножом, во вторник вечером пострадал политик крайне правой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Об этом сообщает dpa со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Инцидент якобы произошел в 22:45, нападавший с ножом нанес ранения политику "АдГ", который является кандидатом на местных выборах.

Нападавшего после этого якобы задержали. О серьезности ранений пострадавшего не сообщается.

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Полиция Мангейма подтвердила, что вечером проводилась какая-то операция, но не стала давать каких-либо других деталей.

На прошлой неделе Мангейм также оказался в центре внимания после того, как вооруженный ножом выходец из Афганистана набросился на ультраправых, проводивших в центре антиисламский митинг, и ранил многих людей. Пострадавший полицейский впоследствии умер в больнице.

В правительстве после того намекнули, что рассматривают возможность депортации афганских мигрантов, представляющих угрозу безопасности, обратно на родину.