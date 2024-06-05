В ЄС тісно працюють з Україною у допомозі з відновлення електропостачання

В Європейському Союзі прокоментували ситуацію з масовим відключенням електроенергії в Україні внаслідок російських атак по критичній інфраструктурі.

Про це під час брифінгу заявив речник Єврокомісії Тім Макфі, повідомляє "Європейська правда".

Представника Єврокомісії запитали, чи отримували в Євросоюзі запити про відповідну допомогу від України, особливо в контексті підготовки до зимового сезону.

"Ми дуже тісно працюємо з українською владою, щоб надати підтримку чи у формі експорту електроенергії з ЄС до України, чи у вигляді обладнання", – зазначив він.

Реклама:

За його словами, представники української центральної та регіональної влади працюють щодо формування списку нагальних потреб, який має отримати Єврокомісія.

"Запевняю, що ми перебуваємо у постійному контакті, та є дуже сильне бажання з боку урядів країн-членів ЄС, а також представників галузі, забезпечити допомогу, якої потребує Україна", – наголосив Макфі.

Міністерство економіки України заявило, що працюватимемо з партнерами з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком над тим, щоб швидше залучити кошти Ukraine Facility на відновлення енергетики.

Раніше повідомляли, що Естонія передасть Україні енергоблок з Ауверської електростанції, а також електродвигуни.

Минулого тижня уряд Швеції оголосив про виділення Україні 650 млн шведських крон (понад 61 млн доларів) на підтримку енергосистеми України.

А міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 21 травня відвідала одну з найбільших українських ТЕС, зруйновану російським ракетним ударом.