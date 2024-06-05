ЕС тесно работает с Украиной над помощью с восстановлением электроснабжения

В Европейском Союзе прокомментировали ситуацию с массовым отключением электроэнергии в Украине в результате российских атак по критической инфраструктуре.

Об этом во время брифинга в Брюсселе в среду заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи, сообщает "Европейская правда".

Представителя Еврокомиссии спросили, получали ли в Евросоюзе запросы о соответствующей помощи от Украины, особенно в контексте подготовки к зимнему сезону.

"Мы очень тесно работаем с украинскими властями, чтобы оказать поддержку или в форме экспорта электроэнергии из ЕС в Украину, или в виде оборудования", – отметил он.

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По его словам, представители украинской центральной и региональной власти работают над формированием списка насущных потребностей, который должна получить Еврокомиссия.

"Уверяю, что мы находимся в постоянном контакте, и есть очень сильное желание со стороны правительств стран-членов ЕС, а также представителей отрасли, обеспечить помощь, в которой нуждается Украина", – подчеркнул Макфи.

Министерство экономики Украины заявило, что будет работать с партнерами из ЕБРР и Европейским инвестиционным банком над тем, чтобы быстрее привлечь средства механизма Ukraine Facility на восстановление энергетики.

Ранее сообщалось, что Эстония передаст Украине энергоблок с Ауверской электростанции, а также электродвигатели.

На прошлой неделе правительство Швеции объявило о выделении Украине 650 млн шведских крон (более 61 млн долларов) на поддержку энергосистемы Украины.

А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 21 мая посетила одну из крупнейших украинских ТЭС, разрушенную российским ракетным ударом.