Ісландія внесе понад 660 тисяч євро для підтримки енергетики України

Уряд Ісландії вирішив внести до Фонду підтримки енергетики України додаткові 667 тисяч євро, що збільшить внесок цієї держави до 2,72 мільйона євро.

Як пише "Європейська правда", про це оголосило Міністерство енергетики України.

Раніше Ісландія перерахувала до фонду, який підтримує українську енергетичну систему, понад два мільйони євро.

Фонд підтримки енергетики України був створений за спільної ініціативи Міненерго та Європейської комісії навесні 2022 року.

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Загальна сума внесків до фонду станом на зараз становить понад 494 мільйони євро.

"За останні декілька тижнів внесли кошти чи задекларували наміри про внески до Фонду Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Данія", – зазначило українське відомство.

Серед іншого, уряд Австрії виділить 5 мільйонів євро, а Британія – додаткові 23 мільйони євро.

Нагадаємо також, що минулого місяця Україна та Ісландія підписали двосторонню безпекову угоду.