Кулеба: Естонія передасть Україні енергоблок однієї зі своїх електростанцій

Естонія передасть Україні енергоблок з Ауверської електростанції, а також електродвигуни.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з естонським колегою Маргусом Тсахкною, повідомляє "Європейська правда".

Він подякував Естонії за рішучі дії в питанні допомоги українській енергетичній системі для подолання наслідків руйнувань, спричинених російськими ракетами.

"Рішення передати Україні енергоблок Ауверської електростанції, а також відправити в Україну потужні електродвигуни є надзвичайно важливим і прикладом для інших", – сказав Кулеба.

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Він уточнив, що один такий енергоблок здатний забезпечити надійне енергопостачання для 150 тисяч українців.

"Це дійсно дієва допомога", – зазначив він, додавши, що логістично доставити цей енергоблок непросто, але "допомога їде".

Минулого тижня уряд Швеції оголосив про виділення Україні 650 млн шведських крон (понад 61 млн доларів) на підтримку енергосистеми України.

А міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 21 травня відвідала одну з найбільших українських ТЕС, зруйновану російським ракетним ударом.