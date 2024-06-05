У Латвії хочуть заборонити громадянам РФ і Білорусі викладати у школах

Фракція опозиційного Національного об'єднання в Сеймі Латвії виступила з ініціативою змінити вимоги до педагогів, заборонивши громадянам Росії та Білорусі працювати в латвійських школах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Посилаючись на інформацію Міністерства освіти і науки, Нацоб'єднання стверджує, що зараз у школах працюють 214 громадян Росії та Білорусі.

На думку опозиції, це неприйнятно, що "нове покоління в Латвії виховують і навчають громадяни країни-агресора".

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Нацоб'єднання підготувало проєкт парламентського рішення, яким міністру освіти і науки Анде Чакші дадуть завдання внести поправки до Правил Кабінету міністрів N 569 "Про необхідну освіту та професійну кваліфікацію педагогів і порядок удосконалення професійної компетенції педагогів", встановивши заборону для громадян Росії та Білорусі працювати в латвійських навчальних закладах.

Уряд Латвії у квітні затвердив новий держстандарт освіти, згідно з яким російську мову поступово припинять вивчати у школах країни як другу іноземну.

Нагадаємо, латвійський Конституційний суд 15 лютого ухвалив, що норма імміграційного закону про обов’язкове складання мовного іспиту для громадян Росії та декларування ними джерела доходів є конституційною.