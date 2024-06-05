В Латвии хотят запретить гражданам РФ и Беларуси преподавать в школах

Фракция оппозиционного Национального объединения в Сейме Латвии выступила с инициативой изменить требования к педагогам, запретив гражданам России и Беларуси работать в латвийских школах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Ссылаясь на информацию Министерства образования и науки, Нацобъединение утверждает, что сейчас в школах работают 214 граждан России и Беларуси.

По мнению оппозиции, это неприемлемо, что "новое поколение в Латвии воспитывают и обучают граждане страны-агрессора".

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Нацобъединение подготовило проект парламентского решения, которым министру образования и науки Анде Чакше дадут задание внести поправки в Правила Кабинета министров N 569 "О необходимом образовании и профессиональной квалификации педагогов и порядке совершенствования профессиональной компетенции педагогов", установив запрет для граждан России и Беларуси работать в латвийских учебных заведениях.

Правительство Латвии в апреле утвердило новый госстандарт образования, согласно которому русский язык постепенно прекратят изучать в школах страны как второй иностранный.

Напомним, латвийский Конституционный суд 15 февраля постановил, что норма иммиграционного закона об обязательной сдаче языкового экзамена для граждан России и декларирования ими источника доходов является конституционной.