Конституційний суд Латвії підтвердив законність мовних іспитів для росіян

Латвійський Конституційний суд 15 лютого ухвалив, що норма імміграційного закону про обов’язкове складання мовного іспиту для громадян Росії та декларування ними джерела доходів є конституційною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Конституційний суд Латвії визнав співрозмірним і відповідним Сатсвермі (конституції) рішення Сейму про зміни до імміграційного закону, яке давало громадянам РФ відтермінування на складання мовного іспиту на два роки.

Також суд вирішив, що громадяни РФ мали достатній час на вивчення латиської мови, і якщо людина не доклала жодних зусиль для збереження свого правового статусу в Латвії, то продемонструвала незацікавленість у збереженні зв’язків із Латвією, тож рішення про видворення з країни можна розглядати як співрозмірне.

Окремо латвійський Конституційний суд зауважив, що наявність громадянства РФ може розглядатися в контексті державної безпеки через повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Нагадаємо, під ухвалені восени 2022 року поправки до латвійського закону про імміграцію потрапляли приблизно 25 тисяч колишніх (не)громадян Латвії, які після 2003 року прийняли громадянство Росії. Посвідку на постійне проживання цих людей могли анулювати.

Щоб отримати новий статус постійного жителя ЄС у Латвії, ці росіяни мали пройти низку процедур, зокрема пред'явити сертифікат про знання латиської мови на рівні А2 (початковий), виданий після 1 лютого 2001 року.

До вересня 2023 року понад половина спроб скласти мовні тести завершилися невдачею. Латвійські депутати після цього запропонували тим, хто виконав положення закону, продовжити посвідку на постійне проживання на два роки, аби вони встигли вивчити мову і скласти іспит.

Близько трьох тисяч громадян РФ, які не діяли, повинні були покинути Латвію або намагатися отримати тимчасовий легальний статус на інших підставах. У підсумку кандидатів на виїзд залишилося близько тисячі.