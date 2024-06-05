У Польщі почала роботу нова комісія з розслідування впливу Росії та Білорусі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 5 червня оголосив про початок роботи ініційованої ним комісії з розслідування російського та білоруського впливу у 2004-2024 роках – таку ж комісію скликала й попередня польська влада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

За словами Туска, комісія "розпочне свою роботу сьогодні", а перший її звіт має бути готовий через два місяці.

"Для нас дуже важливо, щоб це була комісія, вільна від будь-яких спокус або намірів суто політичного чи партійного характеру, і щоб вона принесла нам достовірні знання… про те, якими були реальні загрози з боку Росії та Білорусі в минулому і як вони виглядають сьогодні", – додав він.

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Очільник комісії, голова Агентства внутрішньої безпеки Польщі генерал Ярослав Стружик, представив її склад. До органу увійшли 12 людей, делегованих прем'єром і міністрами уряду – це переважно науковці та історики, а також колишні дипломати й військові.

Як пояснив Стружик, кожен член комісії подасть перелік питань, які потребують з'ясування, і буде вирішено, якими з них займатиметься орган протягом перших 60 днів. Він підкреслив, що комісія "не викликає свідків", але є відкритою для експертів і для публічних коментарів.

Слід зазначити, що попередники уряду Туска при владі, партія "Право і справедливість" також створювали комісію з розслідування російського впливу, який критикували (в тому числі в ЄС) як спрямований проти опозиції. Ініціативу навіть називали lex Tusk.

Закон передбачав створення комісії, яка мала аналізувати офіційні документи, випадки передання інформації третім особам, ухвалення "шкідливих рішень" тощо у період з 2007 по 2022 рік. Після приходу до влади Туска комісію розпустили.

Минулого тижня в Польщі затримали трьох людей, яким висунули звинувачення у роботі на іноземну розвідку та диверсійній діяльності.