Туск створив свою комісію з розслідування впливу Росії та Білорусі в Польщі

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск видав розпорядження про призначення комісії з розслідування російського та білоруського впливу в Польщі у 2004-2024 роках – орган із такою ж назвою існував за попереднього уряду "Права і справедливості".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

На пресконференції 21 травня Туск оголосив, що до складу комісії з розслідування "російського та білоруського впливу" увійдуть від дев'яти до 13 людей, їхні кандидатури подадуть міністри. Комісію очолить голова Агентства внутрішньої безпеки Польщі генерал Ярослав Стружик.

Глава польського уряду анонсував, що перший частковий звіт про роботу комісії буде влітку.

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"Сподіваюся, що до кінця року більшість питань, які сколихнули громадську думку, знайдуть свій опис, не обов'язково своє пояснення, оскільки це не буде слідча комісія", – додав він.

Туск спрогнозував, що результатом роботи комісії, "найімовірніше, будуть висновки для прокуратури і висновки щодо того, чому ці справи не були розслідувані в попередні роки".

Слід зазначити, що попередники уряду Туска при владі, партія "Право і справедливість" також створювали комісію з розслідування російського впливу, який критикували (в тому числі в ЄС) як спрямований проти опозиції. Ініціативу навіть називали lex Tusk.

Закон передбачав створення комісії, яка мала аналізувати офіційні документи, випадки передання інформації третім особам, ухвалення "шкідливих рішень" тощо у період з 2007 по 2022 рік. Після приходу до влади Туска комісію розпустили.

Напередодні прем’єр-міністр Польщі розповів, що зараз під арештом перебувають дев’ять осіб, підозрюваних у диверсійній діяльності на території країни на замовлення Росії.