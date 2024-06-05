В Польше начала работу новая комиссия по расследованию влияния России и Беларуси

Премьер-министр Польши Дональд Туск 5 июня объявил о начале работы инициированной им комиссии по расследованию российского и белорусского влияния в 2004-2024 годах – такую же комиссию созвала и предыдущая польская власть.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

По словам Туска, комиссия "начнет свою работу сегодня", а первый ее отчет должен быть готов через два месяца.

"Для нас очень важно, чтобы это была комиссия, свободная от любых соблазнов или намерений чисто политического или партийного характера, и чтобы она принесла нам достоверные знания... о том, какими были реальные угрозы со стороны России и Беларуси в прошлом и как они выглядят сегодня", – добавил он.

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Глава комиссии, глава Агентства внутренней безопасности Польши генерал Ярослав Стружик, представил ее состав. В орган вошли 12 человек, делегированных премьером и министрами правительства – это преимущественно ученые и историки, а также бывшие дипломаты и военные.

Как пояснил Стружик, каждый член комиссии представит перечень вопросов, требующих выяснения, и будет решено, какими из них будет заниматься орган в течение первых 60 дней. Он подчеркнул, что комиссия "не вызывает свидетелей", но является открытой для экспертов и для публичных комментариев.

Следует отметить, что предшественники правительства Туска у власти, партия "Право и справедливость" также создавали комиссию по расследованию российского влияния, которую критиковали, в том числе в ЕС, как направленную против оппозиции. Инициативу даже называли lex Tusk.

Закон предусматривал создание комиссии, которая должна была анализировать официальные документы, случаи передачи информации третьим лицам, принятие "вредных решений" и т.д. в период с 2007 по 2022 год. После прихода к власти Туска комиссию распустили.

На прошлой неделе в Польше задержали трех человек, которым предъявили обвинения в работе на иностранную разведку и диверсионной деятельности.