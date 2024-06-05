У Словаччині розповіли про стан здоров'я Фіцо: Більшість ускладнень вже позаду

Стан здоров'я прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, на якого 15 травня скоїли замах, продовжує поліпшуватися.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Роберт Каліняк після засідання уряду, його цитує Pravda.sk.

Він підтвердив, що прем'єр-міністр буде лікуватися амбулаторно в лікарні Святого Міхала в Братиславі.

"Більшість серйозних ускладнень, з якими ми зіткнулися на початку, пройшли, але зараз виникають питання щодо одужання, але воно може бути швидшим, ніж ми спочатку очікували", – сказав Каліняк.

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Міністр додав, що повернення Фіцо до роботи залежатиме від рішення лікарів і його суб'єктивного самопочуття.

Нагадаємо, замах на Роберта Фіцо скоїли 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.

Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

Минулого тижня Фіцо перевели на домашнє лікування.

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