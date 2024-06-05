В Словакии рассказали о состоянии здоровья Фицо: Большинство осложнений уже позади

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого 15 мая совершили покушение, продолжает улучшаться.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил вице-премьер и министр обороны Роберт Калиняк после заседания правительства, его цитирует Pravda.sk.

Он подтвердил, что премьер-министр будет лечиться амбулаторно в больнице Святого Михала в Братиславе.

"Большинство серьезных осложнений, с которыми мы столкнулись в начале, прошли, но сейчас возникают вопросы относительно выздоровления, но оно может быть быстрее, чем мы изначально ожидали", – сказал Калиняк.

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Министр добавил, что возвращение Фицо к работе будет зависеть от решения врачей и его субъективного самочувствия.

Напомним, покушение на Роберта Фицо совершили 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.

Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.

На прошлой неделе Фицо перевели на домашнее лечение.

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