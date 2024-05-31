У лікарні підтвердили, що прем'єра Словаччини виписали і він вдома

Директорка лікарні в Банській Бистриці Міріам Лапунікова підтвердила, що прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який в середині травня зазнав замаху, виписали і він вже перебуває вдома у Братиславі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Aktuality.

У п'ятницю Університетська лікарня імені Рузвельта в Банській Бистриці, де очільник словацького уряду перебував на стаціонарному лікуванні понад два тижні, опублікувала офіційну заяву.

У ній директорка лікарні зазначила, що наразі Фіцо лікується вдома. Вона також подякувала йому за те, що "він був дисциплінованим пацієнтом".

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Медичний персонал лікарні в Банській Бистриці також побажав прем'єр-міністру набратися сил під час фізичної та тривалої реабілітації.

Напередодні ввечері в четвер Фіцо перевезли з лікарні в місті Банська Бистриця до Братислави.

Нагадаємо, замах на Фіцо скоїли 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.

Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

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