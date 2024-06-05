СМИ: Депутат "ПиС" раздал пожарным генераторы, которые якобы предназначались Украине

Связанная с бывшей польской партией власти "Право и справедливость" компания в 2023 году выиграла тендер на закупку электрогенераторов для Украины, которые вместо этого раздали пожарным в рамках предвыборной кампании "ПиС".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в расследовании Onet.

Расследование касается ивент-агентства StoPro, которое принадлежит поляку Доминику Басиору. В 2019 году оно работало над избирательной кампанией бывшего премьера Польши Матеуша Моравецкого, а позже выполняло заказы государственных компаний, в частности KGHM, PKP и Orlen.

Как выяснило Центральное антикоррупционное бюро Польши в рамках спецоперации "Джек", в 2023 году StoPro выиграло тендер на закупку электрогенераторов для Государственного агентства стратегических резервов на сумму 92 миллиона злотых, которые затем должны были быть поставлены в Украину.

Реклама:

Тогда агентство возглавлял Михал Кучмеровский, который впоследствии баллотировался в парламент от "Права и справедливости".

Следователи антикоррупционного ведомства Польши прослушали разговоры Басиора и доверенного лица Кучмеровского – Павела Пётржака, из которых следует, что генераторы так и не попали в Украину, а были розданы польским пожарным в рамках предвыборной кампании.

К примеру, 8 ноября 2023 года Пётржак в разговоре с неизвестным человеком признал, что польские пожарные получили генераторы, и "они вообще не ездили в Украину, только в обосновании написали, что это для будущих, например, городков беженцев".

К тому же, к самому Басиору не раз звонили пожарные, сетуя на качество закупленных генераторов, из которых "валит дым".

Владелец StoPro в разговоре с Onet подтвердил, что его компания выполняла контракт на закупку и поставку электрогенераторов для Государственного агентства стратегических резервов, но категорически отрицал, что был причастен к предвыборной кампании кого-либо из политиков "ПиС" в прошлом году.

Сам Кучмеровский сказал Onet, что "не раздавал генераторы" в рамках кампании, а генераторы предназначались для польских пожарных бригад, которые самостоятельно пожертвовали свое оборудование украинцам в начале полномасштабного вторжения.

В прошлом году журналисты выяснили, что "Право и справедливость" разрабатывала предвыборную кампанию под влиянием советников премьера Венгрии Виктора Орбана, которых наняла летом, пытаясь удержать власть после восьми лет.