Підозрюваного в роботі на Росію ексглаву Генштабу Молдови відсторонили від роботи в ООН

Колишнього начальника Генштабу Молдови Ігоря Горгана тимчасово відсторонили від посади глави служби безпеки в представництві ООН у справах біженців у Кишиневі (UNHCR).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Горгана відсторонили від роботи у зв'язку з журналістським розслідуванням про його роботу на Росію.

"UNHCR дуже стурбоване цими серйозними звинуваченнями, до яких ми ставимося максимально серйозно. Ми звернулися до нашого Управління генеральної інспекції, розпочато внутрішнє розслідування. Цього співробітника відправили в адміністративну відпустку до завершення розслідування", – заявила представниця установи Моніка Васкес.

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Нагадаємо, у розслідуванні The Insider йшлося, що колишній начальник Генштабу Молдови Ігор Горган, який залишив посаду у 2021 році, роками був інформатором російської військової розвідки і досі продовжує цю діяльність.

Представник офісу президентки Маї Санду зазначив, що покарання за такі злочини проти держави має бути найсуворішим.

Посадовець додав, що нагороди Горгана, видані у 2006 році ("За військові заслуги") та у 2015 році ("Вірність Вітчизні"), а також його військові звання будуть анульовані.

Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови підтвердила інформацію з розслідування The Insider.