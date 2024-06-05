Подозреваемого в работе на Россию экс-главу Генштаба Молдовы отстранили от работы в ООН

Бывшего начальника Генштаба Молдовы Игоря Горгана временно отстранили от должности главы службы безопасности в представительстве ООН по делам беженцев в Кишиневе (UNHCR).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Горгана отстранили от работы в связи с журналистским расследованием о его работе на Россию.

"UNHCR очень обеспокоено этими серьезными обвинениями, к которым мы относимся максимально серьезно. Мы обратились в наше Управление генеральной инспекции, начато внутреннее расследование. Этого сотрудника отправили в административный отпуск до завершения расследования", – заявила представитель учреждения Моника Васкес.

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Напомним, в расследовании The Insider говорилось, что бывший начальник Генштаба Молдовы Игорь Горган, который покинул пост в 2021 году, годами был информатором российской военной разведки и до сих пор продолжает эту деятельность.

Представитель офиса президента Майи Санду отметил, что наказание за такие преступления против государства должно быть самым строгим.

Чиновник добавил, что награды Горгана, выданные в 2006 году ("За военные заслуги") и в 2015 году ("Верность Отечеству"), а также его воинские звания будут аннулированы.

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы подтвердила информацию из расследования The Insider.