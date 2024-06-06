Поліція розігнала пропалестинський мітинг в університеті Нідерландів після актів вандалізму

У Нідерландах напередодні пізно увечері поліція розігнала пропалестинських демонстрантів в університеті Неймегена.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Поліція розігнала протест за рішенням мера, поліції та судової влади після того, як протестувальники спричинили руйнування в будівлі університету.

Як зазначено, близько 20 протестувальників увійшли до будівлі університету, звели барикади, розмалювали стіни і вікна графіті і відкрили пожежні шланги.

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Пізно ввечері протестувальники, які вимагали від університету розірвати зв'язки з ізраїльськими установами, добровільно залишили приміщення.

Після цього поліція приступила до евакуації наметового містечка, розбитого біля будівлі, де перебували близько 100 протестувальників.

Демонстрантам дозволили забрати свої речі, правоохоронці нікого не затримували.

Минулими вихідними учасники акції "Студенти проти окупації", які розгорнули наметове містечко на території Копенгагенського університету на знак протесту проти дій Ізраїлю в секторі Гази, оголосили про завершення протесту.

В останні тижні студенти проводили акції протесту або розбивали табори у Фінляндії, Данії, Італії, Іспанії, Франції та Великій Британії, повторюючи пропалестинські протести в американських кампусах.

У Франції пропалестинські акції охопили низку філій університету Sciences Po і зосередилися переважно в університеті у Парижі; протест був також у Сорбонні.