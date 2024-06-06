Полиция разогнала пропалестинский митинг в университете Нидерландов после актов вандализма

В Нидерландах накануне поздно вечером полиция разогнала пропалестинских демонстрантов в университете Неймегена.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Полиция разогнала протест по решению мэра, полиции и судебной власти после того, как протестующие вызвали разрушения в здании университета.

Как указано, около 20 протестующих вошли в здание университета, возвели баррикады, разрисовали стены и окна граффити и открыли пожарные шланги.

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Поздно вечером протестующие, которые требовали от университета разорвать связи с израильскими учреждениями, добровольно покинули помещение.

После этого полиция приступила к эвакуации палаточного городка, разбитого возле здания, где находилось около 100 протестующих.

Демонстрантам разрешили забрать свои вещи, правоохранители никого не задерживали.

В минувшие выходные участники акции "Студенты против оккупации", которые развернули палаточный городок на территории Копенгагенского университета в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа, объявили о завершении протеста.

В последние недели студенты проводили акции протеста или разбивали лагеря в Финляндии, Дании, Италии, Испании, Франции и Великобритании, повторяя пропалестинские протесты в американских кампусах.

Во Франции пропалестинские акции охватили ряд филиалов университета Sciences Po и сосредоточились преимущественно в университете в Париже; протест был также в Сорбонне.