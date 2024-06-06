СМИ: В Молдове готовят дело о госизмене против подозреваемого в работе на РФ экс-главы Генштаба

Генеральная прокуратура Молдовы запрашивает у Службы информации и безопасности (СИБ) детали для возбуждения уголовного дела против бывшего руководителя Генштаба Игоря Горгана, подозреваемого в работе на спецслужбы РФ.

Об этом сообщает Europa Libera Moldova со ссылкой на источники, информирует "Европейская правда".

По словам собеседников, 6 июня сотрудники СИБ пришлют ответ в Генеральную прокуратуру, после чего прокуроры решат, возбуждать ли уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса – "государственная измена".

Источники добавляют, что дело будет "под личным контролем" нового генерального прокурора Иона Мунтяна, и Генеральная прокуратура намерена работать "оперативно", чтобы не упустить возможность задержать Горгана.

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В официальном комментарии Генпрокуратура заявила, что "приняла к сведению и изучает правдивость информации, которая появилась в публичном пространстве".

Напомним, накануне появилось журналистское расследование, в котором говорилось, что бывший начальник Генштаба Молдовы Игорь Горган, который покинул пост в 2021 году, годами был информатором российской военной разведки и до сих пор продолжает эту деятельность.

Представитель офиса президента Майи Санду отметил, что наказание за такие преступления против государства должно быть самым суровым.

Чиновник добавил, что награды Горгана, выданные в 2006 году ("За военные заслуги") и в 2015 году ("Верность Отечеству"), а также его воинские звания будут аннулированы.

Служба информации и безопасности Молдовы подтвердила информацию из расследования.