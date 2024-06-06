Сейм Литвы одобрил ужесточение наказания за преступления против государства
Сейм Литвы одобрил поправки в Уголовный кодекс, согласно которым предлагается усилить ответственность за преступления, совершенные против государства.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
За поправки проголосовал 101 член Сейма, один – против, еще шесть депутатов воздержались.
Согласно принятым поправкам, лица, которые организовали или участвовали в сговоре с целью совершения государственного переворота, или участвовали в государственном перевороте, могут быть наказаны не только лишением свободы на срок от 4 до 20 лет, но и пожизненным заключением.
Более строгая ответственность ждет и тех, кто помогает другому государству или его организации действовать против Литвы, воспользовавшись чрезвычайной ситуацией, чрезвычайным положением или мобилизацией. Это будет караться лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.
Также усиливается ответственность за коллаборационизм и участие в деятельности антиконституционных групп и организаций.
Внесение поправок инициировал литовский президент Гитанас Науседа.
Ранее на этой неделе комитет Сейма Литвы по культуре после дебатов одобрил предложение продлить запрет на ретрансляцию российских и белорусских каналов.
Кроме того, в Литве с начала этой недели вступил в силу запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции и кормов из России и Беларуси.