Сейм Литвы одобрил ужесточение наказания за преступления против государства

Сейм Литвы одобрил поправки в Уголовный кодекс, согласно которым предлагается усилить ответственность за преступления, совершенные против государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

За поправки проголосовал 101 член Сейма, один – против, еще шесть депутатов воздержались.

Согласно принятым поправкам, лица, которые организовали или участвовали в сговоре с целью совершения государственного переворота, или участвовали в государственном перевороте, могут быть наказаны не только лишением свободы на срок от 4 до 20 лет, но и пожизненным заключением.

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Более строгая ответственность ждет и тех, кто помогает другому государству или его организации действовать против Литвы, воспользовавшись чрезвычайной ситуацией, чрезвычайным положением или мобилизацией. Это будет караться лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.

Также усиливается ответственность за коллаборационизм и участие в деятельности антиконституционных групп и организаций.

Внесение поправок инициировал литовский президент Гитанас Науседа.

Ранее на этой неделе комитет Сейма Литвы по культуре после дебатов одобрил предложение продлить запрет на ретрансляцию российских и белорусских каналов.

Кроме того, в Литве с начала этой недели вступил в силу запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции и кормов из России и Беларуси.