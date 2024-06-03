У Литві набула чинності заборона на імпорт агропродукції з РФ та Білорусі

У Литві з початку цього тижня набула чинності заборона на ввезення сільськогосподарської продукції та кормів з Росії та Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

До списку заборонених товарів входять 24 групи: живі тварини, м'ясо та субпродукти, риба, молоко й молочні продукти, яйця, натуральний мед, продукти нетваринного походження, рослини, овочі, фрукти, кава й спеції, зерно, злаки, олія, напої, тютюн та інше.

Також із РФ та Білорусі в країну заборонили імпортувати різні продукти рослинного походження.

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Крім того, з 3 червня діє заборона на імпорт готових продуктів, а також алкогольних і безалкогольних напоїв, включно з м'ясними, рибними виробами, цукром та кондитерськими продуктами.

До списку не потрапили сільськогосподарські продукти, які не імпортують з альтернативних джерел (деякі гриби, ягоди, рослинні матеріали для плетіння та інше).

Водночас литовський уряд не заборонив транзит цих товарів територією країни.

Раніше міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас заявив, що ЄС слід розширити обмеження не тільки на зерно, а й на всю сільськогосподарську продукцію, яку імпортують з Росії.

Перед цим Рада ЄС ухвалила рішення щодо запровадження мит на зернові продукти, що імпортуються з Росії та Білорусі.

Згідно з ухваленим рішенням, будуть підвищені мита на зернові, олійні культури та продукти їх переробки з Росії та Білорусі до рівня, який на практиці зупинить імпорт цих продуктів.

Україна тривалий час закликає ЄС повністю заборонити російський агроімпорт. Під час саміту лідерів ЄС 21 березня президент України Володимир Зеленський назвав "нечесним", що у Європу везуть російську продовольчу продукцію у той час, як українське зерно викидають на асфальт чи залізничну колію.