Орбан назвав дві умови, за яких підтримає Рютте на посаді генсека НАТО

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що має дві вимоги до прем'єра Нідерландів Марка Рютте, виконання яких забезпечить згоду Будапешта на його призначення генеральним секретарем НАТО.

Про це Орбан сказав в інтерв'ю виданню Mandiner, передає "Європейська правда".

Він зазначив, що не лише Угорщина виступає проти кандидатури Рютте, нагадавши про те, що Румунія навіть висунула власного кандидата, якого підтримав Будапешт.

"Угорщина має дві вимоги до прем'єр-міністра Рютте. Одна з них – це питання честі, інша – військово-політична вимога", – заявив Орбан.

Реклама:

Він додав, що в Угорщині не знають жодного західного політика з гіршою репутацією, ніж у Марка Рютте.

"Він сказав дві фрази, які угорці йому не пробачать. По-перше, він сказав, що угорці повинні бути виключені з Європейського Союзу, а потім, що Угорщина повинна бути поставлена на коліна. З такою позицією важко потрапити до числа кандидатів, яких підтримує Угорщина", – сказав Орбан.

За його словами, Рютте повинен щось зробити з цією ситуацією: "Він просить довіри Угорщини для такої посади, тому очікується, що він вийде і щось скаже з цього приводу".

Також, додав Орбан, Угорщина "не може підтримати генерального секретаря НАТО, який виступає за обов'язкову участь усіх країн-членів у військових операціях за межами території Альянсу".

"Ми хотіли б укласти з майбутнім генеральним секретарем угоду про те, що ми не будемо брати участь в операціях НАТО проти росіян в Україні, навіть якщо ми член НАТО", – сказав угорський прем’єр. НАТО як інституція донині виключав будь-які бойові операції в Україні.

Нещодавно очільник уряду Нідерландів Марк Рютте заявив, що налаштований оптимістично щодо своїх шансів отримати посаду генсека НАТО.

На посаду генсека НАТО також претендує президент Румунії Клаус Йоганніс. Втім, за даними ЗМІ, більшість країн НАТО вважають, що для нього настав час оголосити про вихід зі змагання за посаду.

З моменту оголошення своєї кандидатури в березні Йоганнісу вдалося заручитися підтримкою лише однієї країни – Угорщини.

Читайте детальну статтю "ЄП" про "конкурс" на посаду генсека НАТО та його ймовірного переможця.