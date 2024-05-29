ЗМІ: У НАТО вважають, що президенту Румунії час вийти з гонки за посаду генсека

Більшість країн НАТО вважають, що для президента Румунії Клауса Йоганніса настав час оголосити про вихід зі змагання за посаду генсека Північноатлантичного альянсу.

Про це йдеться в матеріалі Politico, пише "Європейська правда".

Видання нагадує, що з моменту оголошення своєї кандидатури в березні Йоганнісу вдалося заручитися підтримкою лише однієї країни – Угорщини.

Словаччина ще не визначилася, але 29 країн (всі, крім Угорщини, Словаччини та власне Румунії) продемонстрували підтримку явного лідера, прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, однак йому потрібно заручитися підтримкою всіх країн Альянсу, щоб стати наступником Єнса Столтенберга.

Реклама:

Офіс Йоганніса відкинув твердження про те, що на румунського президента чинився тиск з метою змусити його покинути перегони.

"Немає ніякого тиску щодо зняття кандидатури. Це офіційна відповідь адміністрації президента", – йдеться в електронному листі, який отримало видання.

За словами двох європейських високопосадовців, Йоганніс домовився з ключовими союзниками про вихід з перегонів за посаду в НАТО до початку червня, тобто за місяць до саміту Альянсу у Вашингтоні.

Як зазначає видання, відмова від боротьби за посаду генсека НАТО до липневого саміту принесе Йоганнісу деяку доброзичливість з боку західних союзників, яку він міг би використати під час дискусій про інші керівні посади.

У матеріалі йдеться, що у Брюсселі циркулюють різні сценарії для Йоганніса. Малоймовірним є варіант його призначення на посаду президента Єврокомісії, якщо Урсула фон дер Ляєн не отримає другий мандат.

Інший варіант, який обговорюється для Йоганніса, полягає в тому, що він стане комісаром ЄС з питань оборони. Фон дер Ляєн раніше говорила, що було б добре мати когось зі Східної Європи на цій поки нествореній посаді.

Найбільш часто згадуваною кандидатурою на цю посаду є міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, але, зважаючи на несподіванки, ця посада все ще може дістатися Йоганнісу, сказали два інших посадовці ЄС.

Читайте детальну статтю "ЄП" про "конкурс" на посаду генсека НАТО та його ймовірного переможця.