Рютте оптимістично налаштований щодо свого призначення генсеком НАТО

Очільник уряду Нідерландів Марк Рютте заявив, що налаштований оптимістично щодо своїх шансів отримати посаду генсека НАТО.

Про це Рютте сказав у розмові з Nieuwsuur, повідомляє "Європейська правда".

Водночас очільник нідерландського уряду зазначив, що остаточного рішення щодо його призначення наразі немає.

"Я, безумовно, оптиміст, але це (призначення. – Ред.) ще не остаточно", – сказав він.

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Румунія, Словаччина і Угорщина ще не дали згоди на те, щоб Рютте став новим керівником НАТО.

Втім, Рютте поки що не має наміру обдзвонювати колег, які сумніваються: "Я не збираюся сам телефонувати людям і казати: підтримайте мене".

На посаду генсека НАТО також претендує президент Румунії Клаус Йоганніс. Втім, за даними ЗМІ, більшість країн НАТО вважають, що для нього настав час оголосити про вихід зі змагання за посаду.

З моменту оголошення своєї кандидатури в березні Йоганнісу вдалося заручитися підтримкою лише однієї країни – Угорщини.

Читайте детальну статтю "ЄП" про "конкурс" на посаду генсека НАТО та його ймовірного переможця.