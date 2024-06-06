Орбан назвал два условия, при которых поддержит Рютте на посту генсека НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у него есть два требования к премьеру Нидерландов Марку Рютте, выполнение которых обеспечит согласие Будапешта на его назначение генеральным секретарем НАТО.

Об этом Орбан сказал в интервью изданию Mandiner, передает "Европейская правда".

Он отметил, что не только Венгрия выступает против кандидатуры Рютте, напомнив, что Румыния даже выдвинула собственного кандидата, которого поддержал Будапешт.

"У Венгрии есть два требования к премьер-министру Рютте. Одно из них – это вопрос чести, другое – военно-политическое требование", – заявил Орбан.

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Он добавил, что в Венгрии не знают ни одного западного политика с худшей репутацией, чем у Марка Рютте.

"Он сказал две фразы, которые венгры ему не простят. Во-первых, он сказал, что венгры должны быть исключены из Европейского Союза, а затем, что Венгрия должна быть поставлена на колени. С такой позицией трудно попасть в число кандидатов, которых поддерживает Венгрия", – сказал Орбан.

По его словам, Рютте должен что-то сделать с этой ситуацией: "Он просит доверия Венгрии для такой должности, поэтому ожидается, что он выйдет и что-то скажет по этому поводу".

Также, добавил Орбан, Венгрия "не может поддержать генерального секретаря НАТО, который выступает за обязательное участие всех стран-членов в военных операциях за пределами территории Альянса".

"Мы хотели бы заключить с будущим генеральным секретарем соглашение о том, что мы не будем участвовать в операциях НАТО против россиян в Украине, даже если мы член НАТО", – сказал венгерский премьер. НАТО как институция до сих пор исключал любые боевые операции в Украине.

Недавно глава правительства Нидерландов Марк Рютте заявил, что настроен оптимистично относительно своих шансов получить должность генсека НАТО.

На должность генсека НАТО также претендует президент Румынии Клаус Йоханнис. Впрочем, по данным СМИ, большинство стран НАТО считают, что для него пришло время объявить о выходе из соревнования за должность.

С момента объявления своей кандидатуры в марте Йоханнису удалось заручиться поддержкой лишь одной страны – Венгрии.

Читайте подробную статью "ЕП" о "конкурсе" на должность генсека НАТО и его вероятном победителе.