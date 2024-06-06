Орбан звинуватив Київ у прагненні втягнути у війну проти РФ увесь світ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна повинна триматися подалі від війни, у яку, за його словами, українці будуть втягувати ЄС і навіть увесь світ.

Про це Орбан сказав в інтерв'ю виданню Mandiner, передає "Європейська правда".

Прем’єр Угорщини повторив свою добре відому позицію, що потрібно зробити все, щоб зупинити поширення війни.

"Українці вважають, що чим більше країн вони зможуть втягнути у війну проти росіян, тим більше шансів на перемогу, тому вони будуть втягувати у війну Європейський Союз, або навіть весь світ. З української національної точки зору, ескалація війни є логічною", – заявив Орбан.

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Однак, сказав він, угорці повинні триматися подалі від війни, тому що втягування в неї суперечило б угорським національним інтересам.

Віктор Орбан також нагадав, що на території Європи немає великого європейського ядерного арсеналу, але є американський, лякаючи європейців можливими ядерними ударами Росії.

"Якби колись сталася ядерна війна між Росією і Сполученими Штатами Америки, американці стріляли б тільки з Європи. А в ядерній війні одна сторона стрілятиме у відповідь туди, звідки стріляє інша.

З цього випливає, що американці ніколи навіть не завдадуть удару у відповідь по росіянах з території США, а завжди будуть робити це з території Європи. Замість того, щоб поширювати ядерну зброю, Європа повинна прагнути до свого роззброєння", – вважає прем’єр Угорщини.

Нагадаємо, Віктор Орбан заявив, що дозвіл західних країн на удари України їхньою зброєю по території Росії наближає "ризик втручання НАТО" в розв'язану Москвою повномасштабну війну.

Угорський прем’єр укотре відзначився порцією скандальних заяв про Україну, назвавши її "протекторатом" Заходу.

Він також повторив своє висловлювання про те, що Україна має бути "буфером" між РФ і країнами НАТО.