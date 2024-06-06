Орбан обвинил Киев в стремлении втянуть в войну против РФ весь мир

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна должна держаться подальше от войны, в которую, по его словам, украинцы будут втягивать ЕС и даже весь мир.

Об этом Орбан сказал в интервью изданию Mandiner, передает "Европейская правда".

Премьер Венгрии повторил свою хорошо известную позицию, что нужно сделать все, чтобы остановить распространение войны.

"Украинцы считают, что чем больше стран они смогут втянуть в войну против россиян, тем больше шансов на победу, поэтому они будут втягивать в войну Европейский Союз или даже весь мир. С украинской национальной точки зрения эскалация войны является логичной", – заявил Орбан.

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Однако, сказал он, венгры должны держаться подальше от войны, потому что втягивание в нее противоречило бы венгерским национальным интересам.

Виктор Орбан также напомнил, что на территории Европы нет большого европейского ядерного арсенала, но есть американский, пугая европейцев возможными ядерными ударами России.

"Если бы когда-то произошла ядерная война между Россией и Соединенными Штатами Америки, американцы стреляли бы только из Европы.

А в ядерной войне одна сторона будет стрелять в ответ туда, откуда стреляет другая.

Из этого следует, что американцы никогда даже не нанесут ответный удар по россиянам с территории США, а всегда будут делать это с территории Европы. Вместо того чтобы распространять ядерное оружие, Европа должна стремиться к своему разоружению", – считает премьер Венгрии.

Напомним, Виктор Орбан заявил, что разрешение западных стран на удары Украины их оружием по территории России приближает "риск вмешательства НАТО" в развязанную Москвой полномасштабную войну.

Венгерский премьер в очередной раз отметился порцией скандальных заявлений об Украине, назвав ее "протекторатом" Запада.

Он также повторил свое высказывание о том, что Украина должна быть "буфером" между РФ и странами НАТО.