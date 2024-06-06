В Естонії думають над обмеженням на покупку нерухомості для громадян РФ і Білорусі

Уряд Естонії обговорював обмеження купівлі нерухомості для громадян Росії та Республіки Білорусь з огляду на потреби безпеки.

Про це повідомляє ERR, інформує "Європейська правда".

Як зазначив глава МВС Естонії Лаурі Ляенеметс, таке обмеження обговорювалось, виходячи з потреб безпеки.

"Ми працюємо над метою програми дій уряду щодо зниження ризику того, що придбана нерухомість може бути використана для розвідувальної діяльності, диверсій або будь-якої антидержавної діяльності", – заявив Ляенеметс.

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Міністр навів як приклад Фінляндію, де російський олігарх купив кілька островів, розташованих поруч зі стратегічно важливими для Фінляндії об'єктами, і побудував на своїй території вертолітні майданчики.

Нагадаємо, фракція опозиційного Національного об'єднання в Сеймі Латвії виступила з ініціативою змінити вимоги до педагогів, заборонивши громадянам Росії та Білорусі працювати в латвійських школах.

Раніше цього тижня комітет Сейму Литви з культури після дебатів схвалив пропозицію продовжити заборону на ретрансляцію російських і білоруських каналів.