В Эстонии думают над ограничением на покупку недвижимости для граждан РФ и Беларуси

Правительство Эстонии обсуждало ограничения покупки недвижимости для граждан России и Республики Беларусь, учитывая потребности безопасности.

Об этом сообщает ERR, информирует "Европейская правда".

Как отметил глава МВД Эстонии Лаури Ляенеметс, такое ограничение обсуждалось, исходя из потребностей безопасности.

"Мы работаем над целью программы действий правительства по снижению риска того, что приобретенная недвижимость может быть использована для разведывательной деятельности, диверсий или любой антигосударственной деятельности", – заявил Ляенеметс.

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Министр привел в пример Финляндию, где российский олигарх купил несколько островов, расположенных рядом со стратегически важными для Финляндии объектами, и построил на своей территории вертолетные площадки.

Напомним, фракция оппозиционного Национального объединения в Сейме Латвии выступила с инициативой изменить требования к педагогам, запретив гражданам России и Беларуси работать в латвийских школах.

Ранее на этой неделе комитет Сейма Литвы по культуре после дебатов одобрил предложение продлить запрет на ретрансляцию российских и белорусских каналов.