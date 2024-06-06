У Німеччині розслідують можливий продаж люксових автівок у Росію

Слідчі та прокуратура в кількох містах Німеччини вживають заходів проти підозрюваних у незаконному експорті розкішних автомобілів до Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство DPA.

Правоохоронці підозрюють менеджерів автосалону в місті Бохум, що у землі Північний Рейн-Вестфалія, у тому, що вони продали до Росії велику кількість розкішних автомобілів вартістю понад п'ять мільйонів євро.

Це, стверджує митний слідчий відділ Ессена і прокуратура Бохума, порушує чинне експортне ембарго.

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Схема, за даними слідства, працювала так: німецькі дилери оформлювали автомобілі як такі, що були легально експортовані до третіх країн, хоча насправді вони були ввезені до Росії.

У четвер слідчі провели обшуки на двох об'єктах нерухомості в Бохумі та Дортмунді і вилучили докази, а також транспортні засоби як майно. Подальші деталі провадження не розголошуються.

Нагадаємо, що продаж автомобілів до Росії заборонений 11-им пакетом санкцій Європейського Союзу, який набув чинності у червні 2023 року.

У Грузії після цього також заборонили експорт і реекспорт до Росії та Білорусі автомобілів з країн Євросоюзу.