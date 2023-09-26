Грузія припинила реекспорт авто з ЄС у Росію та Білорусь

У Грузії набула чинності заборона на експорт та реекспорт автомобілів з країн ЄС до Росії та Білорусі.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

У Грузії з 26 вересня заборонено експорт і реекспорт до Росії та Білорусі автомобілів з країн Євросоюзу.

Це обмеження передбачав 11-ий пакет санкцій ЄС, який схвалили ще у червні для посилення запроваджених раніше обмежень і боротьби з обходом санкцій.

З 1 серпня набула чинності заборона на експорт до Росії та Білорусі авто американського виробництва. Тоді ж Служба доходів Мінфіну Грузії нагадала, що з 26 вересня це буде стосуватися автомобілів з ЄС.

За інформацією статистичного відомства Грузії, з серпня реекспорт автомобілів до Росії різко скоротився. Якщо у липні з Грузії до Росії реекспортували 1054 авто загальною вартістю понад 13 млн доларів США, то у серпні – лише 85 автівок.

За усе перше півріччя з Грузії до Росії реекспортували 4840 авто загальною вартістю 65,8 млн доларів.

В останні два роки реекспорт авто став однією з найбільших статтей експорту Грузії. У 2023 році він сягнув 1,17 млрд, майже 33% всього експорту.

Нагадаємо, нещодавно Єврокомісія опублікувала поради для бізнесу щодо того, як не стати співучасниками обходу санкцій проти Росії, ведучи торгівлю з третіми країнами.